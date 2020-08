Ganz die Mama Blue Ivy ist der Star in Beyoncés neuem Musikvideo

In ihrem Überraschungs-Musikclip feiert Beyoncé schwarze Frauen – mit Support von Superstars wie Naomi Campbell oder Lupita Nyong’o. Auch Tochter Blue Ivy hat erneut einen grossen Auftritt.

Am Montag hat Queen Bey das Video zu «Brown Skin Girl» überraschend auf Youtube releast. Am Dienstagmorgen hatte der Clip schon mehr als zwei Millionen Views erzielt. Der Song stammt aus dem Jahr 2019 und ist Teil ihres visuellen Albums «Black Is King», das am 31. Juli auf Disney+ erschienen ist.