Blue Moon: Diese Woche gibt es ein Himmelsspektakel

Darum gehts Am 31. August erscheint erneut ein Vollmond, der sogar noch näher an der Erde ist wie der Vollmond am 1. August.

Der Mond steht im August so gross und hell am Himmel wie zu keiner anderen Zeit. Bereits am 1. August präsentierte sich der Vollmond in besonderer Pracht. Für diejenigen, die den Supermond verpasst haben, gibt es nun eine erneute Gelegenheit: Am 31. August erscheint erneut ein Vollmond, der sogar noch näher an der Erde ist.

Das Auftreten zweier Vollmonde im selben Kalendermonat ist ein seltenes Ereignis, das als Blue Moon bezeichnet wird, wie der MDR schreibt. Da der Mondzyklus etwa 29,5 Tage dauert, ist es möglich, dass in einem Monat zwei Vollmonde auftreten. Ein Vollmond am 31. August ist somit stets ein Blue Moon. Diese Gelegenheit tritt alle 2,4 Jahre auf, was bedeutet, dass wir im Laufe eines Jahrhunderts etwa 41 Blue Moons erleben.

Der Mond ist nicht wirklich blau

Obwohl der Name es möglicherweise vermuten lässt, wird der Mond in dieser Woche nicht blau leuchten. Der Begriff «Blue Moon» stammt wahrscheinlich von Ereignissen, bei denen der Mond tatsächlich blau schimmerte – dies kann nach Vulkanausbrüchen auftreten. Nach dem gewaltigen Ausbruch des Krakatau in Indonesien im Jahr 1883 erschien der Mond tatsächlich blau.

Ein Supermond tritt auf, wenn der Mond sich in seiner Umlaufbahn am nächsten zur Erde befindet. An diesem Donnerstag wird der Mond lediglich 357’300 Kilometer von der Erde entfernt sein, während der durchschnittliche Abstand bei 363’300 Kilometern liegt. Am 31. August 2023 wird der Mondaufgang in Zürich um 20.42 Uhr erfolgen. Dies wird demnach der optimale Zeitpunkt sein, um das seltene Ereignis des Super Blue Moon zu beobachten.