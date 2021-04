Wegen der warmen Tage im Februar und März hat dieses Jahr die Chriesiblüte früher begonnen als sonst. Durch Kälteeinbrüche mit Schneefall und Frostnächten entstanden bei empfindlichen Bäumen wie der Kordia eventuelle Schäden. Auf dem höheren Gelände kündigt sich die weisse Pracht wie üblich einige Wochen später an als in den Tallagen. Diese haben mit hoher Wahrscheinlichkeit wenige oder gar keine Frostschäden. Damit Bewunderer die schönste Region der Chriesibluescht in Zug finden können, ist auch dieses Jahr das «Blütentelefon» aktiv, wie es in einer Medienmitteilung der IG Zuger Chriesi weiter heisst. Das «Blütentelefon» wurde von der IG Zuger Chriesi und Zug Tourismus initiiert. Unter der Telefonnummer 041 723 68 00 kann man direkt erfahren, wo die Kirschbäume am schönsten blühen und dementsprechend seine Route planen.