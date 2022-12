Bahnhofstrasse Zürich: Blüttler posiert bei Minusgraden für Fotos vor der Chanel-Boutique

Kurioser Auftritt an der Zürcher Bahnhofstrasse: Am Sonntagmittag posierte ein nur mit einer Sonnenbrille, Schuhen und Socken bekleideter Mann für Fotos an der Bahnhofstrasse. «Der Mann streckte den Mittelfinger in die Kamera», sagt eine Leserin, die das Ganze beobachtete. «Das sah aber aus wie ein Foto-Shooting, direkt vor der Chanel-Boutique.» Ob es sich um ein Kunstprojekt, eine Marketing- oder eine Protestaktion handelt, wisse sie allerdings nicht. Die drei Personen seien aus dem Nichts aufgetaucht und ebenso schnell wieder verschwunden.