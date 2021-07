In Übersee : Blumen, Muscheln und darunter Macron

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist auf Besuch in Französisch-Polynesien. Hier wurde er mit Blumenkränzen empfangen – und einen Namen gabs obendrauf: Macron heisst hier «Te Hakaiki Taha'oa».

Doch jetzt hat es geklappt und Macron traf am Wochenende für einen viertägigen Besuch auf der südpazifischen Inselgruppe ein. Im Atoll Manihi wurden ihm mehrere Ketten aus Blumen und Muscheln umgelegt – so viele wie in diesem Video unten, das in den sozialen Medien herumgeht, waren es jedoch auch wieder nicht, das Material ist bearbeitet.