Dübendorf ZH: Vom Hagel erwischt– 25`000 beschädigte Orchideen in Blumenladen

Hagelhorror im Blumenladen – darum gehts Im Blumenladen «Meyer Orchideen AG» hat der Hagelschauer von Ende Juli 25’000 Orchideen beschädigt.

Um die Pflanzen nicht entsorgen zu müssen, hat das Unternehmen einen Tag der offenen Tür organisiert und weitere Aktionen geplant.

Eines ist klar: Mit dem Hagelsturm vom Montag, dem 24. Juli, hat niemand im Team des Orchideenparadieses «Meyer Orchideen» in Wangen-Brüttisellen ZH gerechnet. «Der Hagel hat uns komplett erwischt», sagt Geschäftsführer Hanspeter Meyer. Wie er ausführt, sei es am frühen Nachmittag für etwa fünf Minuten zu starkem Hagelschauer gekommen. 25’000 Orchideen mit einem Wert von gut einer halben Million Franken seien vom Unwetter in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Intensität des Hagels habe ihn völlig überrascht, sagt Meyer. Bei zwei der insgesamt zwölf Gewächshäuser sei die Aussenschicht der Kunststoffplatten auf den Dächern verhagelt worden. «Da die Orchideen kühle Luft benötigen, stehen die Lüftungen und Schattierungsschirme auf den Dächern tags offen», so Meyer. Bei Regen oder sogar Hagel schliesse sich die ganze Lüftungsanlage binnen sieben Minuten automatisch, doch für die kurze Hagelperiode sei diese Massnahme zu spät gekommen.



«Auch der Boden war überflutet»

Da das Personal aus Sicherheitsgründen die Gewächshäuser während des Unwetters nicht habe betreten dürfen, habe er das Ausmass des Schadens erst zwei Stunden später bemerkt, sagt Meyer. «Uns traf der Schlag, denn nicht nur waren etliche Pflanzen beschädigt, auch der Boden der Gärtnerei war teils überflutet.»

Besonders geschmerzt habe ihn, dass er ungefähr 1000 sehr stark beschädigte Orchideen entsorgen musste, so Meyer. Möglichst wenig Abfall zu produzieren und lebende Pflanzen wegwerfen zu müssen, sei ihm nämlich eine Herzensangelegenheit. «Unser Geschäft ist seit zwölf Jahren klimaneutral und funktioniert etwa auch ohne Öl oder Gas.»

Das hat «Meyer Orchideen» unternommen

Am gleichen Tag habe das Team alle stark betroffenen Orchideen aussortiert und die geschwächten Blumen mit Stärkungsmittel aufgepäppelt. Wie Meyer erzählte, übernehme die Schweizerische Hagelversicherung gut 80 Prozent des entstandenen Schadens, was dem Betrieb enorm helfe. «Angst darf man in unserem Beruf nicht haben.» Dass niemand beim Unwetter verletzt worden sei, sei für ihn das Wichtigste.

Vergangenen Samstag habe er, um die übrigen Pflanzen nicht entsorgen zu müssen, einen Tag der offenen Tür organisiert. Mit Aufrufen in den sozialen Medien und via Mundpropaganda in Freundeskreisen hätten etwa 200 Besuchende zusammengetrommelt werden können. «Es war schön zu sehen, dass unsere Geschichte bei den Menschen ankommt.» Nun hofft Meyer weiter, einen grossen Teil der Orchideen verkaufen zu können, und bietet diese Orchideen auch privaten Besuchenden im Geschäft an.