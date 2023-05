Luzern: «Auf dem Vorplatz lagen blutige Jeanshosen und ein zerrissenes T-Shirt»

An der Ruopigenstrasse in Luzern waren am Samstag mehrere Polizeifahrzeuge im Einsatz.

Am Samstagmorgen rückte die Luzerner Polizei an die Ruopigenstrasse 20 in Luzern aus.

«Auf dem Vorplatz des Hauses lagen blutige Jeanshosen, blutige Sneakers und ein zerrissenes T-Shirt.» So schilderte ein Reporter von Pilatus Today und Tele 1 seinen Einsatz vor Ort an der Ruopigenstrasse 20 im Ortsteil Reussbühl in Luzern. Blut war auch an einem offenen Fenster im Parterre des Hauses zu sehen. Ausgerückt war der Reporter von Pilatus Today am Samstagmorgen nach einer Meldung einer Leserreporterin.