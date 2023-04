US-Rapper Lil Tjay Konzert in Zürich: Fan holt sich blutige Lippe

An Lil Tjays Show in Zürich herrschte Chaos. Der Rapper hatte vier Stunden Verspätung, es wurden Flaschen geworfen und Leute brachen zusammen.

Lil Tjay trat am Freitag im Cube in Zürich auf.

Am Freitagabend pilgerten Tausende junge Fans ans Konzert des US-Rappers Lil Tjay im Cube. Jedoch entwickelte sich der Abend zu einem riesen Chaos, wie mehrere Tiktoks zeigen. Gegenüber 20 Minuten erzählt eine 16-Jährige von ihren Erlebnissen an der Show.

Während die Fans am Warten waren, postete der 21-jährige Rapper allerdings entspannt Instagram-Storys aus dem Restaurant. «Um acht Uhr, nach drei Stunden draussen warten, konnten wir dann endlich in den Saal», erinnert sich die junge Frau.

Mitarbeitende warfen Flaschen in die Menge

Mit der Show ging es aber immer noch nicht los. «Der Raum war vollgestopft und die Leute genervt und aggressiv von der Warterei. Man bekam fast keine Luft», so der Fan. Um halb elf – also nach weiteren drei Stunden Herumstehen – die grosse Enttäuschung: «Die Securities meinten, Lil Tjay komme nicht mehr und wir müssen alle raus.» Das Mädchen sei aber geblieben und «sah, wie Leute zusammenbrachen. Mitarbeitende an der Bar begannen darum, Wasserflaschen in die Menge zu werfen.»