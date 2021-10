US-Professor schlägt vor – Blutproben aus Wuhan sollen in Genf auf Corona untersucht werden

Ein Untersuchungsausschuss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erhofft sich davon Erkenntnisse über den Ursprung von Covid-19.

China will nun Zehntausende Blutproben analysieren, die im «Wuhan Blood Center» in der Hauptstadt der Provinz Hubei gespeichert sind und bis ins Jahr 2019 zurückreichen.

China will nun auf Druck der WHO Blutproben analysieren, die bis ins Jahr 2019 zurückreichen.

China will Zehntausende Blutproben analysieren, die im «Wuhan Blood Center» in der Hauptstadt der Provinz Hubei gespeichert sind und bis ins Jahr 2019 zurückreichen. Ein Untersuchungsausschuss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erhofft sich davon Erkenntnisse über den Ursprung von Covid-19.