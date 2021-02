Überschwemmungen : Blutrote Wassermassen fluten Strassen in Indonesien

Bei Überschwemmungen in Indonesien ist Batik-Farbe ausgelaufen. Dies sorgt nun für bizarre Bilder auf den Strassen der Insel Java.

via REUTERS

Offenbar wurden Farbstoffpakete von Batik-Betrieben in den Fluten mitgerissen.

Auf der indonesischen Insel Java hat eine ungewöhnliche Überflutung für Aufsehen gesorgt: Die Menschen im Dorf Jenggot nahe der Stadt Pekalongan standen bis zu den Waden in blutrotem Wasser. Die Farbe stamme aus Batik-Betrieben und sei harmlos, teilten die Behörden am Sonntag mit. Inzwischen wurde das Dorf mit Pumpen wieder trockengelegt. Zahlreiche Fotos der ungewöhnlichen Überschwemmung wurden in Onlinediensten geteilt.