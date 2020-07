vor 1h

Naturspektakel

Blutroter Bergsee im Berner Oberland versetzt Wanderer ins Staunen

Die tiefrote Färbung eines Bergsees in den Emmentaler Alpen sorgt derzeit für Verwunderung. Ein Hydrobiologe

erklärt das eindrückliche Naturphänomen.

1 / 8 Grüne Alpwiesen, rote Seen: Auf dem Niederhorn bieten sich Wanderern derzeit starke Kontraste. Foto: Walter Fiechter Ebenfalls sehenswert: So präsentiert sich der Tümpel ohne die Algenfärbung. Foto: Beatenberg Tourismus Beispiele für sogenannte «Blutseeli» gibt es viele. Der Lago di Tovel (Tovelsee), ein Bergsee in den Trentiner Alpen in Norditalien, war bis Mitte der 1960er-Jahre wegen seiner regelmässig auftretenden roten Farbe eine grosse Touristenattraktion. Verantwortlich für die Färbung war eine hohe Dichte der Alge Tovellia sanguinea, einer sogenannten Dinoflagellaten-Art. Foto: Wikipedia

Darum gehts Ein Tümpel auf dem Niederhorn hat derzeit eine tiefrote Farbe angenommen.

Verantwortlich für die Färbung dürften bestimmte Algenarten sein, wie ein Hydrobiologe erklärt.

Laut einem örtlichen Touristiker könnte auch die Lage des Seelis inmitten eines Moorgebietes

die Wasserfarbe beeinflussen.

Rätselhaftes spielt sich derzeit hoch über dem Thunersee ab: Auf dem Niederhorn (1963 Meter über Meer), dem Hausberg von Beatenberg, ist ein kleiner See blutrot eingefärbt. «Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen», erzählt Wanderer Walter Fiechter, der am Montagmittag am Tümpel vorbeikam und das Naturschauspiel fotografisch festhielt. «Die Rotfärbung war eindrücklich und passte gut ins Panorama.» An eine Verschmutzung glaubt der 59-Jährige nicht. Vielmehr vermutet er, dass Algen für das Naturschauspiel verantwortlich sind.

Roter Farbstoff als Sonnenschutz

Damit dürfte er richtigliegen. Zwar müsste laut dem pensionierten Hydrobiologen Hans Rudolf Bürgi vom Wasserforschungsinstitut Eawag eine Frischprobe analysiert werden, um abschliessend beurteilen zu können, was hinter der Rotfärbung steckt. Bürgi ist sich aber ziemlich sicher: «Normalerweise wird das Phänomen in diesen Höhenlagen verursacht von ungiftigen Grünalgen.» Diese bilden als Sonnenschutz den roten Farbstoff Haematochrom, ein Gemisch aus roten Karotinoiden, die das grüne Chlorophyll verdecken – und so dem See sein rotes Kleid verleihen. «Blutseeli», wie solche Gewässer auch genannt werden, gebe es immer wieder, sagt Bürgi.

Andere Algengruppen könnten zwar ebenfalls rötliche Färbungen verursachen. «Sie sind aber selten so intensiv und freischwebend im Wasser», so der pensionierte Algenforscher. Auf dem Bild des Leser-Reporters lasse sich klar erkennen, dass es sich nicht um (beispielsweise auf dem Seegrund) festsitzende Formen handle, sondern um planktisch schwebende. «Um im stillen Bergsee zu schweben, müssen die Formen sehr klein oder dann beweglich sein», erklärt Bürgi. Das treffe zum Beispiel auf die zwei Grünalgenarten Haematococcus pluvialis oder Chlamydomonas nivalis zu. «Die Letztere ist bekannt, weil sie auch Schnee rot färben kann.» Die aus tieferen Seen bekannten Rotfärbungen durch die Burgunderblutalge können laut Bürgi anhand der Örtlichkeiten ausgeschlossen werden.

Touristiker hofft auf Regen

Laut Thomas Tschopp, Geschäftsführer von Beatenberg Tourismus, könnten auch die kargen Böden und der Torfanteil ihren Anteil zur roten Färbung des Seelis auf dem Niederhorn beisteuern. «Dieses ist Teil eines riesigen Moorgebiets, das sich von Beatenberg über Habkern Richtung Osten erstreckt», erklärt er. Im Übrigen gebe es sogar drei solcher Gewässer, die sich allesamt auf dem Güggisgrat beim Hohseil befänden. In den letzten Jahren seien sie jedoch fast ausgetrocknet gewesen, weshalb das Naturspektakel ausgeblieben sei. «Je mehr Regen fällt, desto röter sind die Seen», so Tschopp.

Umso erfreuter ist er über den aktuellen Anblick – und hofft auch künftig auf ein paar Tropfen vom Himmel: «Wenn es weiterhin regnet, bleibt das Phänomen den ganzen Sommer über bestehen.»

Wenn Seen erröten Rotfärbungen von Gewässern sorgen immer wieder für spektakuläre Anblicke. Im Sommer 2009 und 2010 etwa war der Seealpsee im Kanton Appenzell Innerrhoden errötet. Forscher der Universitäten Zürich, Kopenhagen und der ETH fanden schliesslich heraus, dass das Phänomen durch Tovellia sanguinea verursacht wurde, einem einzelligen Organismus aus der Gruppe der Dinoflagellaten. Ihren Namen hatte die Algenart vom Tovelsee erhalten, einem Bergsee in den Trentiner Alpen in Norditalien, der wegen seiner regelmässig auftretenden roten Farbe bis Mitte der 1960er-Jahre eine grosse Touristenattraktion war. Auch der Hallwilersee präsentierte sich in der Vergangenheit schon im roten Kleid. Für die Färbung sorgte in diesem Fall die Burgunderblut-Alge. Und schliesslich das Rote Seeli im Val Maisas südlich von Samnaun im Unterengadin: Auch hier sind Algen dafür verantwortlich, dass sich das Wasser in den Sommermonaten wiederkehrend rot verfärbt.