Färöer-Inseln: Blutrotes Meer – bereits mehr als 500 Wale bei Treibjagd getötet

Immer wieder gibt es Kritik an den jährlich stattfindenden «Grindadráps», wie die Treibjagden heissen.

In den Vorjahren sorgten Hunderte getötete Delfine zudem für einen massiven Aufschrei.

Bei der umstrittenen Waljagd vor den Färöer-Inseln sind in dieser Saison bereits über 500 Tiere getötet worden. Allein bei den beiden jüngsten traditionellen Treibjagden – sogenannte «Grindadráps» – am Vortag seien ersten Schätzungen zufolge 266 und 180 Grindwale getötet worden, sagte der Sprecher der Insel-Regierung am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Damit wurden seit Jahresbeginn bereits fünf «Grindadráps» veranstaltet.