Bettwanzen vorbeugen? So geht es!

Darum gehts Eine Freiburgerin hat aus den Frankreich-Ferien Bettwanzen mitgebracht.

So etwas kommt immer mal wieder vor.

Hier erfährst du, wie du das Risiko von solch unliebsamen Souvenirs reduzieren kannst.

Frankreich, England und jetzt auch Freiburg in der Schweiz: Bettwanzen (Cimex lectularius) scheinen derzeit vielerorts Hochsaison zu haben und ein Problem zu sein. Und zwar eines, das man nicht zu sich nach Hause holen möchte. Entsprechend heisst es: Vorbeugen. Doch das ist einfacher gesagt als getan. Denn Bettwanzen lauern nicht nur in Betten.

Wo kann es Bettwanzen geben?

Der deutsche Name ist irreführend: Die Tiere kann man nicht nur im Bett, sondern auch in anderen Möbeln wie Kommoden oder Nachttischen finden. Sogar hinter Tapeten, in den Fugen zwischen den Bodendielen oder hinter Fussleisten kann man sie antreffen. Auch in Büchern oder hinter Bilderrahmen können sie stecken.

Vorsicht ist nicht nur in fremden Wohnungen und Hotelzimmern geboten, sondern auch bei gebrauchten Möbeln und Kleidern. Auch in schon einmal genutzten Zügelkartons können sie stecken. Kurz: Sie können im Prinzip überall sein, wie auch die aktuellen Berichte aus Frankreich zeigen, wo die Insekten auch in Kinos, öffentlichen Verkehrsmitteln oder Bibliotheken angetroffen wurden.

Zwei Faustregeln für die Suche Wer nach Bettwanzen fahnden möchte, sollte zwei Faustregeln kennen. Die erste lautet: Je näher am Schlafplatz, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit eines Fundes. Die zweite Faustregel ist: Die Tiere sitzen eher in harten als in weichen Strukturen. Sie sind also eher im Lattenrost, Bettgestell oder der Matratze zu finden als im Bettzeug. Denn dort – mit Ausnahme des Reissverschlusses – ist es ihnen eigentlich zu weich. Auch gegenüber der Farbe rot sollen die Tiere offen sein.

Wie kann man verhindern, Bettwanzen aufzulesen und heim zu nehmen?

Da hilft nur genaues Hinsehen. Ausschau halten sollte man nicht nur nach den Tieren selbst, sondern auch nach den Spuren, die sie hinterlassen. Das können Häutungshüllen, Kotspuren und ein süsslicher Geruch sein, den sie über Stinkdrüsen abgeben oder kleine Blutstropfen. Auch juckende Bisse können einen Hinweis liefern (siehe Box).

1 / 5 Ausgewachsene Bettwanzen sind rotbraun und haben keine Flügel. Ungesogen sind sie vier bis sechs Millimeter, vollgesogen fast zehn Millimeter lang. Durch ihre flache Form können sie sich in kleinen Ritzen verstecken. Junge Bettwanzen ähneln in ihrem Aussehen den erwachsenen Wanzen, sie sind aber kleiner und heller gefärbt. CDC/Harvard University/PD Weibchen legen im Laufe ihres Lebens bis zu 500 Eier. Diese sind weisslich, etwa 2,5 Millimeter lang und 0,5 Millimeter im Durchmesser. Wo man sie findet, kann man von einem Bettwanzenbefall ausgehen. Getty Images/iStockphoto Ein solcher ist auch wahrscheinlich, wenn man Häutungshüllen vorfindet oder einen süsslichen Geruch wahrnimmt. Getty Images/iStockphoto

So erkennst du Bettwanzenbisse

Auch mit deinem Verhalten kannst du die Chance, die Krabbeltiere unbemerkt mit nach Hause zu bringen, verringern:

Vor der Reise : Checke vor deiner Buchung Bewertungen und Erfahrungsberichte anderer Reisender. Ist dort die Rede von Bettwanzen, such dir lieber eine andere Unterkunft.

Während der Reise I : In der Unterkunft sollte der Koffer nicht auf dem Bett oder dem Teppichboden abgestellt werden. Stattdessen lieber auf einem Gepäckständer oder in der Badewanne platzieren.

Während der Reise II : Lasse Kleider in deiner Unterkunft nicht offen herumliegen. Versorge frische als auch getragene Wäsche am besten in einer verschlossenen Tasche oder einem Koffer. In den Schrank sollte sie nur, wenn du ihn auf Bettwanzen gecheckt hast.

Nach der Reise: Öffne deinen Koffer oder deine Tasche am besten in oder über der Badewanne und überprüfe deine Kleider auf Verdächtiges. Befördere deine Kleidung direkt in die Waschmaschine und sauge das Innenleben des Koffers gründlich ab.

Solltest du tatsächlich eine Bettwanze finden, wasche deine Kleider – auch die ungetragenen – zur Sicherheit so schnell es geht bei 60 Grad. Kleinere, nicht waschbare Gegenstände können bei Minus 18 Grad für drei Tage ins Tiefkühlfach. Sachen, die weggeworfen werden sollen, auf keinen Fall einfach so in den Müll schmeissen, sondern erst behandeln und dann in Plastiktüten dicht verpacken und entsorgen.

Was, wenn ich in meiner Unterkunft Bettwanzen oder ihre Spuren entdeckt habe?

Dann solltest du umgehend deine Gastgeber oder die Betreiber informieren und ein anderes Zimmer verlangen, am besten keines nebenan. Sind mehrere Zimmer betroffen, solltest du über einen Unterkunftswechsel nachdenken.

Ist eine einzige Bettwanze schon schlimm?

Ja, wenn es sich um ein Weibchen handelt. Denn ein solches kann im Laufe ihres Lebens bis zu 500 Eier legen. Wenn die alle schlüpfen, ist die Plage da und es besteht Handlungsbedarf.

Was heisst das?

Wenn die Wohnung befallen ist, nützt nur noch Hilfe vom Profi. Ob wirklich ein Bettwanzenbefall vorliegt, lässt sich etwa mit speziell trainierten Spürhunden herausfinden. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, sollten der Schädlingsbekämpfer oder die Schädlingsbekämpferin möglichst schnell kommen. Sie können spezielle Chemikalien einsetzen, aber auch mit Hitze gegen die Wanzen vorgehen. Bei der Wärmebehandlung werden die betroffenen Zimmer auf bis zu 55 Grad aufgeheizt. Günstig ist das nicht: Je nach Vorgehen können sich die Kosten auf zwischen 1000 und 3000 Franken belaufen. Diese Erfahrung musste jüngst eine Freiburgerin machen.

Muss ich die Schädlingsbekämpfer immer selbst zahlen?

Nein. Es kommt drauf an: Lässt sich der Befall nicht mit einem zurückliegenden Ferienaufenthalt oder neu angeschafften Second-Hand-Möbel oder -Kleidern erklären und tritt er in mehreren Wohnungen im gleichen Haus auf, sind Hausbesitzer oder Verwaltung in der Pflicht, die Bekämpfung zu veranlassen und die Kosten zu zahlen, hält die Stadt Zürich in einem Merkblatt fest.

