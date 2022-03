Seltene Blutgruppe - Blutspende-Kriterien hätten Berner in Thailand fast das Leben gekostet

1 / 3 Der Berner T. Z. benötigte nach einem Hitzeschlag in Thailand dringend Blutspenden der seltenen Blutgruppe 0-. Twitter Viele der bereitwilligen Menschen wurden aufgrund strenger Kriterien beim Blutspenden abgewiesen. Pixabay Die Zeitung «Bangkok Post» kritisiert das Land für die zu strengen Blutspendekriterien und fordert es auf, diese neu zu bewerten. Pixabay

Darum gehts Der Berner T. Z. , der in Thailand im Koma lag, erhielt nach zahlreichen Aufrufen in den sozialen Netzwerken eine Blutspende.

Viele der bereitwilligen Menschen wurden aufgrund strenger Kriterien beim Blutspenden abgewiesen.

Z. hat Blutgruppe O negativ, eine der seltensten Blutgruppen in Thailand.

Nun fordern Thailändische Medien das Überdenken der geltenden Blutspende-Kriterien.

In Thailand brachte der Fall T. Z. nun Kritik an den Blutspende-Kriterien ins Rollen. Der Berner, der im Koma auf der Intensivstation des Bangkok Hospitals in Chanthaburi, Thailand lag, benötigte dringend Blutspenden der Blutgruppe 0 negativ (0-). In der Folge erschienen viele Menschen zum Spenden, doch aufgrund der strengen thailändischen Blutspendegesetze sind viele abgewiesen worden.

Der 25-Jährige erlitt beim Ultra Trail auf der Insel Koh Chang einen Hitzschlag. Er leidet an Nierenversagen, Azidose, Hirnschäden, Muskelabbau sowie an einer geringen Anzahl Blutplättchen. Er benötigt eine grosse Menge Blut, um sich zu erholen. Wie der Blick berichtete, erhielt der Berner nun dank zahlreichen Aufrufen in den sozialen Medien zwei Beutel mit Blutplättchen und ist auf ein Spital in Bangkok verlegt worden.

Reserven für 0- knapp

Z. hat Blutgruppe O, eine der seltensten Blutgruppen in Thailand. Um seine Nierenfunktion wiederherzustellen, sind mehrere Dialysen erforderlich - und für eine Dialyse benötigt er mehrere Beutel mit O-Blutplättchen, die in der nationalen Blutbank des thailändischen Roten Kreuzes derzeit knapp sind.

Nach Angaben des Roten Kreuzes haben lediglich sechs Prozent der Weltbevölkerung Blut der Gruppe 0 negativ. Bei der Blutgruppe 0 – speziell mit dem Rhesusfaktor negativ – sind keine Antigene vorhanden, weshalb diese Personen jedem Blut spenden können (Universalspender), jedoch als Empfänger nur die eigene Blutgruppe vertragen.

Obwohl sich die Nachricht wie ein Lauffeuer durch die sozialen Medien verbreitete, bestand am Mittwoch immer noch ein dringender Bedarf an Blutplättchenspenden für den Berner. Viele der am Dienstag beim Roten Kreuz erschienen Menschen wurden aufgrund strenger Kriterien beim Blutspenden abgewiesen.

Kriterien neu überdenken

Wie die Bangkok Post berichtet, seien viele potenzielle Spender abgewiesen worden, weil sie zwischen 1980 und 1996 mehr als drei Monate im Vereinigten Königreich oder zwischen 1980 und 2001 mehr als fünf Jahre in Frankreich oder Irland gelebt hatten. Diese Kriterien stehen laut WHO im Zusammenhang mit dem Ausbruch des «Rinderwahnsinns» und dem Risiko der Übertragung der menschlichen Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit durch Bluttransfusionen.

Weitere Gründe für die Ablehnung vieler potenzieller Spender waren, dass sie über 60 Jahre alt waren und zum ersten Mal in Thailand Blut spenden wollten oder weniger als sechs Monate in Thailand gelebt hatten -was die meisten Touristen ausschließt, schreibt die Bangkok Post weiter.

Die Zeitung kritisiert das Land für die zu strengen Blutspende-Kriterien und fordert es auf, diese neu zu bewerten. Ausserdem müsse Thailand in Erwägung ziehen, die Kriterien zu lockern, um sie an internationale Standards anzupassen, damit Blutspende-Krisen bei seltenen Blutgruppen seltener auftreten.