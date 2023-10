Mailand: Wegen Fedez stehen Menschen Schlange vor dem Blutspendezentrum

Es war in kurzer Zeit sein zweiter längerer Spitalaufenthalt. Letztes Jahr wurden ihm in einer sechsstündigen Operation ein Tumor sowie ein Teil der Bauchspeicheldrüse entfernt.

Vor dem Mailänder Blutspendezentrum stehen die Menschen Schlange. «Es sind etwa zehnmal so viele wie normalerweise», sagt der Präsident der lombardischen Organisation für Blutspende gegenüber «Corriere della Sera». Die potenziellen Spenderinnen und Spender seien zwischen 18 und 35 Jahre alt. Experten sprechen deshalb vom Fedez-Effekt. Doch was hat dies mit dem italienischen Rapper zu tun?

Bis vor kurzem kämpfte der Ehemann von Super-Influencerin Chiara Ferragni (36) um sein Leben. Beim 33-Jährigen wurden durch ein Darmgeschwür Blutungen ausgelöst , weshalb er gleich zwei Bluttransfusionen brauchte. «Ich persönlich wäre ohne diese Transfusionen nicht hier», sagte er überzeugt und verriet auch, dass er noch am selben Tag einen Interkontinentalflug hätte nehmen müssen: «Wenn ich nicht gemerkt hätte, was passierte, wäre ich auf dem Meer, in einem Flugzeug nach Los Angeles, krank geworden, und ich weiss nicht, wie es ausgegangen wäre.»

Blut wird dringend gebraucht

Die Verantwortlichen hoffen, dass aus diesem Pool von Neuspenderinnen und -spendern viele künftig regelmässig Blut nehmen lassen. Denn die Spenden sind nicht ewig haltbar: Blutplättchen können maximal sieben und rote Blutkörperchen 49 Tage lang gelagert werden. In den letzten Jahren nahm die Anzahl Spenden in Italien leicht ab, wie ein Report der Weltgesundheitsorganisation zeigt.

Auch die Blutbestände in den Schweizer Zentren sind teilweise tief. Insbesondere bei den Blutgruppen 0+, 0- und A- sind die Reserven knapp. In den Kantonen Aargau und Solothurn werden die Bestände in den Zentren als «bedrohlich tief», in der Zentralschweiz als «kritisch» beschrieben. Wer nicht weiss, welche Blutgruppe er oder sie hat, kann das bei der Blutspende herausfinden. Im Anschluss bekommen alle ein Kärtchen, auf dem die Blutgruppe vermerkt ist.