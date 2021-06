Unsicherheiten mit Covid-Impfung : Blutspenden um 20 Prozent gesunken – Versorgungsengpass droht

Im Kanton Bern fehlen derzeit über 1000 Blutspenden. Die SRK führt dies auf die Lockerungen sowie Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Impfung zurück.

Sie ruft die Bevölkerung auf, Blut zu spenden in einem der kantonalen Blutspendezentren…

Den Grund dafür sieht die Interregionale Blutspende SRK in den Lockerungen sowie den Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Impfung.

Sie appelliert an die Solidarität der Bevölkerung, um die Versorgung der Spitäler sicherzustellen.

Kurz vor dem Start der Sommerferien haben die Berner Blutreserven ein kritisch tiefes Niveau erreicht: «Wir verzeichnen im Moment rund 20 Prozent weniger Blutentnahmen – das sind über 1000 Spenden, die uns aktuell fehlen», lässt sich Andreas Wicki, Leiter Blutversorgung der Interregionalen Blutspende SRK, in einer Medienmitteilung zitieren. Für die Blutgruppe 0 negativ, die mit allen Blutgruppen kompatibel ist, reiche der Lagerbestand beispielsweise nur noch für zwei Tage, heisst es bei der Stiftung auf Nachfrage.

Zum Rückgang der Blutspenden hätten zum einen die Lockerungen geführt; dank der wiedergewonnenen Freiheiten und den sommerlichen Temperaturen seien bei vielen Menschen Freizeitaktivitäten aktuell hoch im Kurs. Zum anderen würden Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Covid-Impfung mehr Menschen von den Blutspendezentren fernhalten. Wer sich in der Schweiz gegen das Coronavirus impfen lasse, müsse nur eine Wartefrist von 48 Stunden bis zur nächsten Blutspende einhalten, betont Blutspende SRK. Und: «Wer nach der Impfung gegen das Coronavirus Symptome entwickelt, kann nach einer Wartefrist von sieben Tagen nach Abklingen der Symptome wieder Blut spenden.»

Der Bedarf an Blutspenden beträgt rund 340 Spenden täglich, schreibt die Stiftung weiter. Durch die kommenden Sommerferien drohe sich die angespannte Situation noch zu verschärfen. Damit die Spitäler weiterhin ausreichend versorgt werden können, ruft die Blutspende SRK die Bevölkerung auf, in den Blutspendezentren in Bern, Biel, Burgdorf, Langenthal und Thun oder bei den zahlreichen Blutspende-Aktionen Blut zu spenden. Um einen Versorgungsengpass zu verhindern, seien die Zentren kommende Woche zusätzlich geöffnet.