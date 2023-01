Volketswil: BMW-Fahrer (18) besteht Fahrprüfung und baut Unfall

In Volketswil hat ein 18-Jähriger am Tag seiner bestandenen Fahrprüfung mit seinem BMW einen Unfall gebaut.

Ein 18-Jähriger hat am Tag seiner bestandenen Fahrprüfung in Volketswil einen Unfall gebaut. Passiert ist es am Freitagabend gegen 21.40 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Der Neulenker sei auf der Greifenseestrasse unterwegs gewesen. Nachdem er in seinem BMW den Milandiakreisel passiert habe, habe er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dieses sei anschliessend ins Schleudern geraten.