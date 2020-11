In Wohlen AG kam es am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr bei einem Überholmanöver zu einem Unfall. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer wollte auf der Fahrt von Bremgarten in Richtung Wohlen kurz vor einer Rechtskurve ein anderes Auto überholen. Dabei übersah er die Fahrerin auf der Gegenfahrbahn und prallte frontal mit ihr zusammen. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, wurde niemand verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.