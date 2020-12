In Untersiggenthal AG hatte sich am Sonntagabend ein Unfall ereignet.

Am Sonntag um 21.20 Uhr war ein BMW-Fahrer (22) von Würenlingen kommend in Richtung Untersiggenthal AG unterwegs. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, übersah der 22-Jährige, dass ein vorausfahrender Opel im Ausserortsbereich angehalten hatte, um nach links in eine Seitenstrasse abzubiegen. Der BMW prallte in der Folge ungebremst ins Heck des Opel.