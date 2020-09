Unfall in Oftringen AG : Drei Autos prallen zusammen – und alle sind BMW

Am Samstag kam es in Oftringen zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Autos.

Oftringen , 6. September: Auf der Äusseren Luzernerstrasse bei Oftringen kam es am Samstag zu einem Unfall, in den mehrere BMW involviert waren. Es wurden keine Personen verletzt.

Kapo VS

Eine 26-jährige Portugiesin war am Samstagnachmittag mit ihrem BMW in Oftringen unterwegs und wollte zu einer Tankstelle abbiegen. Als sie ihr Fahrzeug verlangsamte und auf der Strasse anhielt, reagierte der nachfolgende BMW-Fahrer zu spät und prallte in das Heck der Frau.