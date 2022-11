Luzern: BMW-Fahrer fährt Fussgängerin an und lässt sie schwer verletzt liegen

Als eine Fussgängerin am Donnerstagmorgen die Friedentalstrasse bei der Einmündung zur Libellenstrasse überqueren wollte, wurde sie von einem dunklen BMW angefahren.

Kurz nach sieben Uhr am Donnerstag sei eine Fussgängerin in der Stadt Luzern von einem Auto angefahren worden, teilte die Luzerner Polizei mit. Die Frau überquerte die Friedentalstrasse auf der Höhe der Einmündung zur Libellenstrasse, als sie von einem dunklen BMW angefahren wurde. Der unbekannte Fahrer war stadtauswärts unterwegs in Richtung Sedel und fuhr nach dem Unfall weiter, ohne sich um die schwer verletzte Frau zu kümmern.