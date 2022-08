Uitikon-Waldegg ZH: BMW-Fahrer kracht in Sportgeschäft und flüchtet von Unfallstelle

Die Kantonspolizei Zürich hat am frühen Mittwochmorgen nach einem Verkehrsunfall in Uitikon-Waldegg ZH den Fahrzeuglenker sowie die Beifahrerin wegen des Verdachts auf ein Raserdelikt verhaftet. Wie die Kapo in einer Mitteilung schreibt, ging kurz nach zwei Uhr die Meldung ein, dass es in Uitikon-Waldegg zu einem Verkehrsunfall gekommen sei.