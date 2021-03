1 / 4 Der Lenker eines schwarzen BMW konnte flüchten (Symbolbild). commons.wikimedia.org/wiki/user:M_93 Ein anderer BMW-Fahrer konnte von der Polizei ermittelt werden. (Symbolbild) AFP Der BMW-Fahrer mit dem schwarzen Auto und Schweizer Kennzeichen flüchtete vermutlich über die Grenze bei Konstanz. 20min

Darum gehts Bei einem Rennen zwischen zwei 3er-BMW wurde in Konstanz beinahe ein Kind (2) angefahren.

Die Lenker konnten vorerst flüchten. Ein 22-Jähriger konnte gefasst werden, der Lenker eines schwarzen 3er-BMW mit Schweizer Kennzeichen wird noch gesucht.

Die Polizei sucht Zeugen.

«Die Mutter sah das Auto im Augenwinkel auf das Kind zurasen und konnte gerade noch rechtzeitig reagieren», sagt Polizeisprecher Dieter Popp zu 20 Minuten. Ohne die Reaktion der Mutter hätte es im schlimmsten Szenario zu einem Todesfall kommen können. «Solche Lenker spielen mit dem Leben von anderen Leuten.»

Am Donnertag lieferten sich kurz vor 20 Uhr zwei BMW-Fahrer ein Rennen. Zunächst seien die Raser in Konstanz auf der Oberen Laube in Richtung Döbeleplatz gefahren. «Danach stellten sich beide BMW-Fahrer parallel auf dem Parkplatz Döbele zu einem neuerlichen Rennen auf, gaben noch im Stand mehrfach Gasstösse und rasten dann parallel in der Art eines Drag-Rennens in Richtung Ausfahrt zur Grenzbachstrasse los», heisst es in der Medienmitteilung. Ein Drag-Rennen ist ein Beschleunigungsrennen, bei dem eine gerade Strecke möglichst schnell zurückgelegt wird.

Tochter (2) im letzten Moment gerettet

Auf dem Parkplatz befand sich zur selben Zeit die Mutter mit ihrer zweijährigen Tochter. Die Frau hatte grad ihr Auto auf dem Parkplatz abgestellt und konnte ihre Tochter im letzten Moment am Arm fassen und zu sich heranziehen, als ein weisser 3er-BMW mit aufheulendem Motor auf diese zuraste. Der weisse BMW mit Konstanzer Kennzeichen leitete erst eine Vollbremsung ein, flüchtete danach aber sogleich Richtung Grenzbachstrasse, gefolgt vom Schwarzen 3er-BMW mit Schweizer Kennzeichen. Der Parkplatz liegt nur wenige Meter von der Grenze zur Schweiz entfernt. Vermutlich setzte sich der Fahrer des schwarzen BMWs in die Schweiz ab, wo das Auto auch zugelassen wurde. «In welchem Kanton das Fahrzeug zugelassen ist, konnte die Mutter nicht erkennen», so die Polizei. Das Kennzeichen des weissen BMWs hat sie sich gemerkt und der Lenker wurde ausfindig gemacht. Es handelt sich um einen 22-Jährigen. Sein BMW beschreibt die Polizei als hochmotorisiert.

Zeugenaufruf

Die Polizei Konstanz hat gegen die beiden BMW-Fahrer entsprechende Ermittlungen eingeleitete und benötigt nun dringend Zeugen, insbesondere auch zu dem derzeit noch unbekannten Fahrer des schwarzen 3er BMWs mit Schweizer Zulassung.

Personen, die am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, entsprechende Wahrnehmungen im Bereich der Oberen Laube und auf dem Parkplatz Döbele gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Konstanz (0049 7531 995-0) in Verbindung zu setzen.

Auf dem Stadtgebiet Konstanz kommt es laut Polizei gelegentlich zu verbotenen, innerstädtischen Rennen. Mit dabei sind ab und zu auch Autos, die in der Schweiz zugelassen sind. Auch grenznahe Autobahnen werden für Rennen genutzt. Was den Schweizer Lenker nicht immer bewusst ist: Wenn die deutsche Polizei sie erwischt, werden meist die Strassenverkehrsämter in der Schweiz benachrichtigt, was in der Regel zu Konsequenzen wie Fahrausweisentzug führt.