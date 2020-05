Landquart GR

BMW-Fahrer will driften und verliert Kontrolle

In Landquart GR ist am Samstagnachmittag ein Autofahrer auf der Einfahrt zur Südspur gedriftet. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte heftig gegen die Mittelleitplanke.

Ein 26-jähriger Autofahrer wollte am Samstag um 14.40 Uhr auf die Südspur der Autobahn A13 gelangen. In der Rechtskurve zur Anfahrt der Beschleunigungsspur brachte er seinen BMW mittels bewusstem Leistungsübersteuern in einen Drift, schreibt die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag in einer Medienmitteilung. Ausgangs der Rechtskurve verlor er die Beherrschung über das Auto, dieses scherte nach links aus und überquerte beide Fahrspuren. Danach prallte es seitlich heftig gegen die Mittelleitplanke.