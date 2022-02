Nur 10 Kilometer zu schnell - BMW-Fahrer zeigt Mittelfinger gegen Blitzer und kassiert 1200 Euro Busse

Blitzer fangen ab und zu kuriose Aufnahmen ein: Dieser Velofahrer wurde am 1. Mai 2018 in der Stadt St. Gallen in einer 30er-Zone geblitzt.

Das Amtsgericht in Ratingen, einem Vorort von Düsseldorf, hat am Dienstag eine Strafe in Höhe von 1200 Euro gegen einen Autofahrer verhängt – wegen Beleidigung. Der Lenker war im Januar letzten Jahres geblitzt worden, als er in seinem BMW mit 60 statt den erlaubten 50 Kilometern pro Stunde über die Mettmanner-Strasse gefahren war. Doch nicht diese «kleine» Geschwindigkeitsübertretung führte zur exemplarischen Strafe, sondern die Tatsache, dass der Lenker seinen Mittelfinger zielgerichtet in die Radar-Kamera hielt, als er in überhöhtem Tempo vorbeifuhr.