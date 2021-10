Eptingen BL – BMW geht kurz nach Belchentunnel auf der A2 in Flammen auf

Eptingen BL, 16. Oktober 2021: Am Samstagabend ist es auf der Autobahn A2, kurz nach 17.15 Uhr zu einem Fahrzeugbrand gekommen.

Am Samstagabend ist auf der Autobahn A2 kurz nach dem Nordportal des Belchentunnels bei Eptingen ein Auto, das in Richtung Basel unterwegs war, in Flammen aufgegangen. Bei der Einsatzzentrale der Baselbieter Polizei ging um 17.18 der entsprechende Notruf ein.