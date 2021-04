Waldkirch SG, 01.04.2021: Kurz nach 7.30 Uhr ist an der Buechwisenstrasse eine 30-jährige Frau vom Balkon gefallen. Sie wurde unbestimmt verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Aus Versehen wurde sie in der Wohnung eingeschlossen. Auf dem Balkon wollte sie sich bei Nachbarn bemerkbar machen.

Fläsch GR, 04.04.2021: Auf der A13 kam es zu einem Verkehrsunfall. Ein weisser BMW fuhr so knapp vor einem Kleinwagen ein, dass dessen Lenkerin nach links über die Überholspur ausweichen musste. Sie prallte in der Folge in die Mittelleitplanke. Lenkerin und Beifahrerin wurden verletzt. Der BMW fuhr weiter. Laut Auskunftspersonen, die hinter dem weissen BMW mit Zürcher Kontrollschild auf die A13 einfuhren, handelt es sich bei den Insassen des weissen BMW um ein Pärchen, das auf der Raststätte Heidiland vorher noch Blumen kaufte. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 19-jährige Lenkerin und ihre Mitfahrerin fuhren am Sonntag um 18.30 Uhr mit einem grauen Kleinwagen auf der Nordspur der A13 in Richtung Sargans. Bei der Einfahrt von der Raststätte Heidiland wurden sie von einem weissen BMW Sport mit Zürcher Kontrollschildern abgedrängt, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag in einer Mitteilung schreibt.