London : BMW-Lenker fährt in Polizeiwache

In London ist die Polzei am Mittwochabend mit einem Grossaufgebot im Einsatz gestanden. Die Hintergründe sind unklar.

In London ist ein Autolenker in eine Polizeiwache gefahren.

Ermittler haben im Norden von London einen Mann festgenommen, nachdem ein Auto in eine Polizeiwache gefahren war. Er sei im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen worden, teilte die Metropolitan Police am Mittwochabend mit. Zuvor war gegen 19 Uhr ein Auto in das Gebäude der Wache gekracht. Ein Augenzeuge berichtete der britischen Nachrichtenagentur, er habe «Schreie, einen lauten Crash und Sirenen von überall» gehört.