Auf der Bruggerstrasse zwischen Birmenstorf und Gebenstorf ist am Samstagabend ein 23-jähriger BMW-Fahrer geblitzt worden. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, fuhr der Kosovare kurz nach 23.30 Uhr mit 164 statt 80 km/h an der Messstelle vorbei. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine strafbare Überschreitung der Geschwindigkeit von 77 km/h. Das erfüllt den so genannten Raserartikel.