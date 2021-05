Winterthur - BMW-Raser (30) schrottet Radar, nun muss er ins Gefängnis

Mit einem BMW schrottete ein Aargauer die Messanlage an der Breitestrasse in Winterthur.

Mit 97 statt 40 km/h ist ein Aargauer BMW-Fahrer nach dem Ausgang mit seiner Partnerin geblitzt worden. Das war an einem Freitagabend im November 2019 kurz vor Mitternacht auf der Breitestrasse in Winterthur. Grund: Er hatte ein Auto überholt – an einer unübersichtlichen Stelle bei regnerischer und kalter Witterung. Beim Überholmanöver fuhr er auch links an einer Fussgängerinsel vorbei. «Ich musste überholen, weil ich so schnell kam», sagte der Autospengler am Prozess. Warum er das Tempo drauf hatte, weiss er nicht mehr. «Zum Glück kam niemand entgegen.»