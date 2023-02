Russland: BMW schlägt wegen Fahrzeugschmuggel Alarm

Am Mittwoch verschickte der CEO von BMW Schweiz eine alarmierende Nachricht an die Händler der Luxusautomarke. In der Betreffzeile stand in Fettdruck «Dringende Warnung – Fahrzeuglieferungen in sanktionierte Gebiete (Russische Föderation)». In der Nachricht empfahl der BMW-Chef, keine Fahrzeuge an bestimmte Kunden oder deren Unternehmen auszuliefern, um sich vor schwerwiegenden Konsequenzen wie Geldbussen von bis zu 500’000 CHF oder Haftstrafen wegen Mittäterschaft zu schützen.