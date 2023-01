Mann (36) schmuggelte Schweizer BMW über die Grenze nach Deutschland

Letzte Woche erwischten Zollbeamten einer Kontrolleinheit aus Friedrichshafen am Bodensee einen 36-jährigen Mann aus Bulgarien, der einen zuvor in der Schweiz gekauften BMW über die Grenze schmuggelte. Der Bulgare wurde auf der Autobahn in Sigmarszell (D) angehalten und überprüft, wie das Hauptzollamt Ulm am Montag in einer Medienmitteilung schreibt.