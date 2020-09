Polizeimeldungen Mittelland : BMW und Mercedes durch Feuer komplett zerstört

Zwei teure Autos in Solothurn gingen mitten in der Nacht in Flammen auf. Die Feuerwehr vermochte den Brand zu löschen, die Fahrzeuge sind jedoch ein Fall für den Schrottplatz.

Solothurn, 10. September: Kurz nach 23 Uhr bemerkten Passanten, dass zwei Fahrzeuge an der Surbeckstrasse in Flammen standen. Der Feuerwehr gelang es das Feuer rasch zu löschen, die Fahrzeuge erlitten jedoch Totalschaden. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.

Passanten waren es, die gegen 23.15 Uhr bemerkten, dass zwei Auto bei der Surbeckstrasse in Solothurn in Flammen standen. Die aufgebotene Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Personen kamen beim Zwischenfall keine zu Schaden. Die Fahrzeuge, ein BMW und ein Mercedes-Benz, erlitten jedoch Totalschaden und mussten noch in der Nacht abtransportiert werden. Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen, sagt Kapo-Sprecher Thomas Kummer: «Wir ermitteln in alle Richtungen.» Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt, wird laut Kummer aber mehrere Zehntausend Franken betragen.