Pregassona

Boa Constrictor auf Balkon erschreckt Passantin

Eine Mutter erblickte auf einem Balkon im Kanton Tessin eine Schlange. Das Tier sei dort ganz allein gewesen und hätte ohne Probleme ausbrechen können, sagt sie.

Der Anblick auf dem Balkon am letzten Montag jagte einer Leserreporterin in einem Viertel in Pregassona TI einen gehörigen Schrecken ein. «Ich wollte gerade meinen Sohn im Kindergarten abholen, da sah ich auf dem Balkongeländer eine riesige Schlange beim Sonnenbaden. Uns trennten nur wenige Meter», erinnert sie sich. Sofort meldete die Leserin die Schlange der Polizei. «Das Tier war ganz allein. Es hätte ohne Probleme ausbrechen können.»