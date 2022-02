«Full House»-Star : Bob Sagets Familie gibt Todesursache des Schauspielers bekannt

Nach Angaben seiner Familie ist der US-amerikanische Schauspieler Bob Saget an den Folgen einer Kopfverletzung gestorben. «Er hat sich dabei nichts Schlimmes gedacht und hat sich hingelegt», heisst es in einer Mitteilung.

Bob Saget war am 9. Januar tot in einem Hotelzimmer in Florida aufgefunden worden.

Bob Sagets Familie hat bekannt gegeben, an was der Schauspieler gestorben ist.

Am 9. Januar wurde der Schauspieler Bob Saget tot in einem Hotelzimmer in Florida gefunden.

Der «Full House»-Schauspieler Bob Saget ist seiner Familie zufolge an einer Kopfverletzung gestorben. «Die Behörden sind zu dem Schluss gekommen, dass Bob wegen eines Kopftraumas verstorben ist», teilten seine Angehörigen am Mittwoch (Ortszeit) mit. Demnach habe «er sich versehentlich die hintere Seite des Kopfes an etwas gestossen». Der Komiker habe nicht gedacht, dass es etwas Schlimmes sei und habe sich hingelegt. «Es waren keine Drogen oder Alkohol involviert.»

Saget war am 9. Januar tot in einem Hotelzimmer in Florida gefunden worden. Die Behörden teilten im Januar mit, dass es keine Anzeichen für ein Verbrechen gegeben habe. Ein Sicherheitsmann des Hotels betrat das Zimmer, nachdem der 65-jährige Saget nicht ausgecheckt hatte. Zu dem Zeitpunkt war Saget nicht ansprechbar. Die Gerichtsmedizin von Orange County in Florida reagierte am Mittwochabend (Ortszeit) zunächst nicht auf eine Anfrage für Details zu ihrer Untersuchung.