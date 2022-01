Bob Sagets Tochter veröffentlicht letzte SMS-Nachricht vor seinem Tod

Seine Leiche wurde in einem Hotelzimmer in Orlando von einem Hotelmitarbeiter gefunden. Einem Polizeibericht zufolge erhielt der Angestellte nach mehrmaligem Klopfen keine Antwort und verschaffte sich schliesslich Zutritt zum Zimmer, wo er die Leiche von Saget im Bett in Rückenlage vorfand.

Damit hatte wohl niemand gerechnet: Der Komiker und «Full House»-Star Bob Saget (†65) wurde am Sonntag tot in seinem Hotelzimmer in Florida aufgefunden. Jetzt steht fest, dass der beliebte Serien-Star in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Ritz-Carlton-Hotel in Orlando verstorben ist, nachdem er am Samstagabend in der Nähe noch einen Auftritt hatte.