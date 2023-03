Bundesliga: Bochum siegt gegen Schalke 04, Union patzt

Mit diesem Banner beschimpfte die Bochumer Fankurve ihren ehemaligen Trainer Thomas Reis, der am Samstag als Coach von Schalke an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte.

Am Samstagnachmittag fanden fünf Partien in der Bundesliga statt.

Fanproteste bei Schalke-Sieg im «kleinen» Revierderby

Grosser Erfolg für Schalke 04 im Abstiegskampf. Die Knappen siegen mit Michael Frey und Cedric Brunner in der Startelf im «kleinen» Revierderby beim sonst so heimstarken VfL Bochum mit 2:0 und geben damit die Rote Laterne an den heutigen Gegner weiter. Das wegweisende 1:0 für Schalke erzielte Bochums Goalie Riemann mit einem kuriosen Eigentor.