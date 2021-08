Best Crushing Newcomer bei 20 Minuten Radio - Bock auf Hühnerhaut? Andrea Bignasca verpasst dir garantiert welche

Wenn du das grossartige Konzert von Andrea Bignasca (32) vergangene Woche an den Winterthurer Musikfestwochen verpasst hast, dann erstens «WTF Bro?!» und zweitens: Wir haben ein bisschen was von der Magie, die unser Best Crushing Newcomer aus Lugano nur mit Gitarre und Mikrofon zu versprühen vermag, in Form eines Videos festhalten können.