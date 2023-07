Bode Millers Sohn Asher erlitt Kohlenmonoxidvergiftung

Im Jahr 2018 ertrank die 19 Monate alte Tochter von Bode Miller in einem Pool. Nun kam es bei der Familie des Ex-Skistars erneut zu einem dramatischen Zwischenfall. Zwillingssohn Asher musste diese Woche wegen einer Vergiftung ins Spital eingeliefert werden, wie der 45-Jährige auf Instagram mitteilte.

In dem bereits gelöschten Post teilt der ehemalige Profisportler ein Foto seines Sohnes mit einer Sauerstoffmaske im Krankenhaus. Dazu schrieb Miller: «Anfang dieser Woche parkte ein Kran einige Stunden lang in unserer Einfahrt. Obwohl die Kinder aus offensichtlichen Sicherheitsgründen drinnen blieben, wurden die Kleinen davon wirklich krank.» Weiter führt er aus: «Asher landete mit einer Kohlenmonoxidvergiftung im Krankenhaus.»

Asher hatte im Dezember einen Fieberanfall

Mittlerweile gehe es allen wieder gut und der Kleine habe sich erholt, dennoch möchte er Eltern warnen: «Ich möchte alle Eltern an die Gefahren von Kohlenmonoxid erinnern. Checkt euren Kohlenmonoxid-Melder», schliesst er den Instagram-Beitrag ab.

Bereits im Dezember musste der Dreijährige aufgrund eines Fieberkrampfes ins Spital . «Das Leben steht ständig auf Messers Schneide und das ist uns nicht fremd», schrieb seine Mutter Morgan Beck auf Instagram. Sie fügt an: «Gestern hatte Asher einen Fieberanfall, der uns zu Tode erschreckte.» Damals sagte die 36-Jährige, dass diese Erfahrung an den tragischen Tod ihrer Tochter Emmy erinnerte.

«Wir fuhren mit demselben Krankenwagen in dasselbe Krankenhaus, in das wir Emmy gebracht hatten, aber dieses Mal durften wir mit unserem Kind gehen», so die ehemalige Volleyballspielerin.