Wetter: Bodenfrost bis ins Flachland – der Dienstagmorgen startet eisig kalt

Wenn du am Dienstagmorgen früh das Haus verlassen hast, hast du bereits einen ersten Vorgeschmack auf den Winter bekommen.



Messungen haben im Flachland Temperaturen zwischen 3,1 Grad in Thun BE und 4,2 Grad in Kloten ZH ergeben. Da kalte Luft schwerer als warme Luft sei, habe sich diese auch auf dem Boden gesammelt, wie Meteorologe Peter Wick gegenüber 20 Minuten sagt.



Messungen auf fünf Zentimetern Höhe hätten an einigen Orten Bodenfrost im tiefen Minusbereich ergeben. Der tiefste Wert im Flachland wurde in Zürich-Affoltern mit Minus 0,4 Grad gemessen. Richtig kalt wurde es in den Bergen. Auf dem Jungfraujoch zeigte das Thermometer frostige Minus 7,8 Grad. Auch auf dem Titlis war bei Minus 6,9 Grad Schlottern angesagt.