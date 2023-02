Seegräben: Mieter wird Vertrag gekündigt, weil Gemeinde sie für Flüchtlinge verwenden will

«Trotz intensiver Suche in den vergangenen Wochen lassen sich aktuell keine geeigneten Wohnungen über den freien Markt finden», schreibt die Gemeindeverwaltung in der Kündigung.

Eine 5,5-Zimmerwohnung in der Gemeinde Seegräben wird dem Mieter per 31. Mai 2023 gekündigt. Zukünftig sollen in der gemeindeeigenen Wohnung Asylsuchende und Flüchtende untergebracht werden. In einem Schreiben an den Mieter, welches aktuell auf Social Media kursiert, schreibt die Gemeinde, dass sie durch den Kanton angewiesen wurden, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, um zusätzliche Schutzsuchende aufnehmen zu können. «Trotz intensiver Suche in den vergangenen Wochen lassen sich aktuell keine geeigneten Wohnungen über den freien Markt finden», schreibt die Gemeindeverwaltung.