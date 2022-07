Swissport: Bodenpersonal am Flughafen Zürich: «Wir planen Proteste»

1 / 7 Die Sommerferien sind für das Bodenpersonal eine stressige Zeit. Francisco Carrascosa Das Bodenpersonal ist unter anderem für die Passkontrolle zuständig. (Nicola Pitaro)

Wegen des Personalmangels ist bei den Passagieren Geduld gefragt. (Symbolbild) BILD: RETO OESCHGER, ZÜRICH FLUGHAFEN, 14.01.2013



Darum gehts

Reisende brauchen am Flughafen Zürich viel Geduld. Wegen Personalmangel kommt es schon jetzt zu langen Wartezeiten. Das könnte noch zusätzlich verschärft werden. Denn die Gewerkschaft des Bodenpersonals VPOD plant Protestaktionen am Flughafen, die «vom Flughafen und von der Swissport bestimmt gesehen werden», kündigt Stefan Brülisauer, Regionalsekretär des VPOD, an. «Wann genau und wie sie aussehen, wissen wir noch nicht.»



Droht ein Streik mitten in den Sommerferien? «Ein Streik ist für uns immer die letzte Möglichkeit», sagt Präsidentin Katharina Prelicz-Huber. Aber es sei nicht ausgeschlossen. Auch die Swissport sieht auf Anfrage keine akute Gefahr einer Arbeitsniederlegung: «Bei Swissport am Standort Zürich Flughafen gilt im bis Ende Jahr gültigen und von allen Gewerkschaften unterschriebenen Gesamtarbeitsvertrag inklusive Zusatzvereinbarung eine Friedenspflicht, die den Verzicht auf Streiks beinhaltet. Wir sind zuversichtlich, dass sich unsere Sozialpartner an die geltende Friedenspflicht halten.»



Protestaktionen können von der Swissport aber nicht ausgeschlossen werden. Darunter würden aber vor allem die Passagiere leiden. «Sie würden vor allem Passagiere, welche in die Ferien fliegen, negativ beeinflussen und allenfalls zu Verzögerungen in der Flugabfertigung führen. Es wäre absolut unverantwortlich von den Gewerkschaften, die Luftverkehrsbranche, die sich in einer beispiellosen Betriebskrise, und zwar überall auf der Welt, befindet, noch weiter zu belasten», erklärt Nathalie Berchtold, Mediensprecherin der Swissport.



Hohe Belastung, viel Stress und wenig Lohn

Aber wieso sind die Arbeiterinnen und Arbeiter unzufrieden? Der Lohn des Bodenpersonals sei ohnehin schon tief und die Arbeitszeiten unregelmässig. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten gemäss Prelicz-Huber im Schichtbetrieb bei einem fixen Vertrag. Überstunden würden nicht ausgezahlt, sondern sollen kompensiert werden. «Aber wie will man das denn kompensieren, wenn es sowieso zu wenig Personal hat?», fragt Katharina Prelicz-Huber.



Das Problem: «Während der Pandemie sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegangen und haben sich einen neuen Job gesucht», erklärt Prelicz-Huber. Gemäss Stefan Brülisauer haben etwa 30 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Swissport verlassen. Dazu kommt: «Man hat während dieser Zeit auch kein neues Personal eingestellt», so Brülisauer. Prelicz-Huber ergänzt: «Diejenigen, die weg sind, kommen nicht zurück. Vor allem nicht, wenn die Arbeitsbedingungen nicht besser sind. Und das sind sie nicht geworden.»



Die Belastung sei für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hoch. «Jetzt ist es so schlimm wie noch nie. Wir haben zu wenig Mitarbeiter, das führt zu einer extremen Belastung», sagt Brülisauer. Die Swissport habe gemäss eigener Angaben zwischen Dezember und Ende Juni über 900 neue Mitarbeitende an den Flughäfen Basel-Mulhouse, Genf und Zürich eingestellt.

Zeitpunkt der Proteste ist zufällig

Jetzt stehen die Sommerferien vor der Tür und damit eine der stressigsten Zeiten für das Bodenpersonal, das ohnehin schon am Anschlag ist. «Es geht hier um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich erhalte Anrufe von Personen, die übermüdet sind und einfach nicht mehr können. Da muss man den Arbeitgeber in die Pflicht nehmen», sagt Stefan Brülisauer.



Auf den Stress habe die Swissport keinen Einfluss, wie die Mediensprecherin erklärt: «Die aktuell hohe Arbeitsbelastung hat mit den zahlreichen Flugannulationen in der Luftfahrtbranche weltweit und operativen Unregelmässigkeiten hauptsächlich an ausländischen Flughäfen zu tun, die sich unter anderem auch auf den Flughafen Zürich auswirken und einen erheblichen Mehraufwand für die Mitarbeitenden beispielsweise in der Gepäckverarbeitung aber auch im Passagierdienst bedeuten. Auf diese Auswirkungen hat Swissport keinen direkten Einfluss.» Das Unternehmen wolle die Arbeiterinnen und Arbeiter aber unterstützen: «Swissport hat jedoch seine Rekrutierungsbemühungen erneut verstärkt sowie trainiert und stellt weiterhin fortlaufend neue Mitarbeitende ein und versucht in der Einsatzplanung Verbesserungen zu bewirken, um die Mitarbeitenden soweit wie möglich zu entlasten.»



Dass die Proteste jetzt in den Sommerferien stattfinden, sei Zufall, aber so wird auch der Druck auf die Swissport erhöht. Die Verhandlungen laufen seit März. «Wir haben die Swissport gewarnt, dass genau das jetzt passieren würde, dass sich die Situation auf die Sommerferien verschärfen wird, wenn sie sich nicht mit uns einigen können», so Brülisauer.



Swissport kann den Forderungen nicht nachkommen