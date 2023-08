Bodensee: Padler nach Sturm seit Donnerstag vermisst

Drei junge Männer hatten sich zuvor in Bregenz SUPs (Stand-Up-Paddles) ausgeliehen … (Symbolbild)

Ein Paddler wird nach einem Sturm auf dem Bodensee weiter vermisst. Die Polizei habe ihre Suche am Vormittag fortgesetzt, sagte ein Sprecher der österreichischen Wasserpolizei am Freitag in Bregenz.