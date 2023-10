«Bodies» neu auf Netflix: Darum geht's

In «Bodies» müssen vier Ermittelnde einen identischen Mordfall aufklären – in den Jahren 1890, 1941, 2023 und 2053.

Die Handlung

Inspector Hasan läuft 2023 in eine Gasse der Londoner Innenstadt. Die Wände der Gasse sind mit Graffitis übersät, am Boden liegt Abfall – und eine nackte, männliche Leiche. Sie liegt auf der Seite, die Augen stehen offen. Eine merkwürdige Schnittwunde zieht sich über die Stirn der Leiche, am Handgelenk entdeckt Hasan vier Striche – drei vertikale und einen horizontalen darüber. Inspektor Hasan findet heraus, dass in den Jahren 1890 und 1941 schon zu einem sehr ähnlichen Mordfall Untersuchungen stattgefunden haben: Damals wurde ein und dieselbe Leiche gefunden. Als sich Verbindungen zwischen den Jahrzehnten aufzeigen, wird klar, dass ihre Ermittlungen zusammenhängen und der rätselhafte Politiker Elias Mannix (Stephen Graham) eine zentrale Rolle zu spielen scheint.