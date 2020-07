Referendum

Bodigen die «Corona-Rebellen» die Swiss-Covid-App?

Die Swiss-Covid-App des Bundes bekommt nach einem verhaltenen Start weiteren Gegenwind. Ein Komitee ergreift das Referendum.

Die Gegner der Corona-Warn-App des Bundes fahren schweres Geschütz auf: Sie befürchten eine «digitale Diktatur» durch die freiwillige Applikation , die das Contact-Tracing der Kantone ergänzt. Um sie zu verhindern, lanciert das Komitee am Dienstag das Referendum gegen die gesetzliche Grundlage im Epidemiengesetz. Die Gegner haben bis am 8. Oktober Zeit, um die nötigen 50’000 Unterschriften zu sammeln.

Damit gerät die Swiss-Covid-App weiter unter Beschuss: Erst letzte Woche mussten die Verantwortlichen mitteilen, dass die Wirkung der App noch unklar sei. Zudem stagniert die Zahl der tatsächlich genutzten Apps: Am 19. Juli waren 937’121 Apps aktiv. Am Donnerstag und Freitag verschickten Swisscom und Salt SMS mit der Empfehlung, die App zu nutzen – trotzdem sank die Zahl der aktiven Apps sogar.

Kritik an «sozialer Kontrolle»

Komitee bemüht Ueli Maurer als App-Kritiker

Das Referendumskomitee kategorisiert Steiger als eine Mischung aus rechts-esoterischem Flügel der SVP und «Corona-Rebellen», die gezielt Verschwörungstheorien bewirtschaften. Auf seiner Website listet das Komitee unter Personen, die sich gegen die App wehren, an erster Stelle Bundesrat Ueli Maurer auf. Dieser sagte in der SRF-«Samstagsrundschau» über die App, die er nicht heruntergeladen hatte: «Ich verstehe das Zeug nicht.» Steiger: «Das Komitee zelebriert gar die digitale Inkompetenz eines Bundesrats, um gegen die App Stimmung zu machen.»

Ob das Referendum zustande komme, sei schwierig abzuschätzen, sagt Steiger. «Mit der grossen Keule ‹digitale Diktatur› aufzufahren, kommt in der Schweiz vermutlich nicht gut an.» Zumal es bei dieser App, die freiwillig sei und fast alle Daten dezentral speichere, überhaupt nicht zutreffe. Je nachdem werde eine Abstimmung auch obsolet, so Steiger. «Wenn wir Pech haben, zeigt die App eine so geringe Wirkung, dass sie bei der Abstimmung gar nicht mehr in Betrieb ist.»