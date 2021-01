Der Politiker gab das selber in einem Gespräch am 22. Januar auf Clubhouse zu.

Nachdem er diese zunächst ignorierte, entschuldigte er sich am Sonntagabend für seine Äusserungen.

Zudem nannte er Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Gespräch auf Clubhouse «Merkelchen».

An wichtigen Corona-Gipfeln spielt Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow das Handyspiel Candy Crush.

Ein Geständnis, das in Deutschland für Aufregung sorgt: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat vor mehr als 1000 Zuhörern auf der Social-Media-App Clubhouse zugegeben, dass er während Corona-Konferenzen (kurz MPK) mit Angela Merkel und anderen Ministerpräsidenten das Handyspiel Candy Crush spiele. Stolz sagte er noch, dass er « bis zu zehn Level » während einer solchen MPK schaffe.

Was ist Candy Crush?

Thüringen hat derzeit «zu viele Tote»

Dabei ist Thüringen besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffen. Die Zahl der Toten lag dort in der Woche über Weihnachten mit einem Anstieg um 62 Prozent. « Zu viele Tote » , beklagte sich Ramelow auf Clubhouse.

Ramelow schien zunächst die Kritik gegen ihn zu ignorieren. Er bedankte sich via Twitter für den « wohltuenden Abend » . Am Sonntagmorgen rief er deutsche Medien, die über seinen trivialen Zeitvertreib berichteten, dazu auf, sie mögen « am schnellen Ende der Pandemie arbeiten ».