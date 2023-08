Lizzo: Von der Ikone zur Angeklagten

1 / 8 Drei ehemalige Tänzerinnen der US-Sängerin Lizzo haben eine Klage gegen die Musikerin wegen des Vorwurfs der Schaffung eines feindseligen Arbeitsumfeldes eingereicht. AFP Der Künstlerin werden verschiedene Verstösse gegen das kalifornische Arbeitsrecht vorgeworfen, wie Gerichtsakten zeigen. Die Vorwürfe umfassten unter anderem «sexuelle, religiöse und rassistische Belästigung, Diskriminierung aufgrund einer Behinderung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung». AFP Lizzo gelang 2019 der musikalische Durchbruch. Aber auch mit ihrer Haltung zur Body Positivity wurde die Mehrfach-Grammy-Gewinnerin berühmt. REUTERS

Darum gehts Von der gefeierten Body-Positivität-Botschafterin zur Frau, die andere angeblich gedemütigt und sexuell bedrängt hat: Lizzos Karriere hat eine Wende genommen.

Drei ehemalige Tänzerinnen haben sie wegen sexueller Belästigung angeklagt.

Der jüngste Skandal um die Sängerin und Rapperin sorgt für eine Flut an Negativkommentaren in den sozialen Medien.

Ihr Aufstieg

Lizzo, die bürgerlich Melissa Jefferson heisst, erlangte als Sängerin und Rapperin im Jahr 2019 ihren grossen Durchbruch. Ihre Hits «Juice» und «Good As Hell» gingen durch die Decke, mit «Truth Hurts» landete sie auf Platz eins bei den Billboard Hot 100 Charts. In der Zeit lebte die Sängerin in Minneapolis, wo sie 2014 auch den aus der Stadt stammenden Sänger Prince kennen lernte und bei dem Song «Boytrouble» mitwirkte. Der Track war auf einem Album zu hören, das Prince mit seiner Begleitband «3rdeyegirl» veröffentlicht hatte. Wie das Magazin «Rolling Stone» damals schrieb, hatte Prince vor seinem Tod im Jahr 2016 der Sängerin sogar angeboten, ein Album für sie zu produzieren. Die heutige Mehrfach-Grammy-Gewinnerin sei «auf ewig dankbar» für seine Unterstützung gewesen. Bereits in der fünften Klasse lernte sie, Flöte zu spielen, ein Instrument, das sie auch später bei etlichen Bühnenauftritten begleiten sollte.

Ihre Body-Positivity-Botschaft

Von Anfang an scheute sich die Amerikanerin nicht, ihren kurvigen Körper in Szene zu setzen. Sie wurde zu einer Art Galionsfigur der Body-Positivity-Bewegung. «So, wie ich aufgewachsen bin, wurde ich nicht mit der Möglichkeit gesegnet, mich wie ein Sexsymbol zu fühlen. Ich war das dicke, schwarze Mädchen aus Houston, Texas und sah mich definitiv nicht in Magazinen», so die Sängerin im Jahr 2019 gegenüber «Us Weekly». Mit ihren 20ern habe sich ihre Einstellung aber geändert. «Ich begann, meine eigene Sexyness zu umarmen, und habe mehr und mehr an mir gearbeitet. Ich habe realisiert, dass meine Verletzlichkeit, die ich zeige, wenn ich nackt bin, auch meine Stärke ist.» Die Botschaft, sich selbst und den eigenen Körper zu lieben, trug die Sängerin stets nach aussen, wofür sie von ihren Fans gefeiert wurde. Aber nicht nur: So sah sich die Sängerin wegen ihrer Freizügigkeit auch immer wieder mit Hasskommentaren konfrontiert.

Ihr Abstieg

Der jüngste Skandal um die Sängerin dürfte ihrer Karriere einen Dämpfer verpassen. So haben drei ehemalige Tänzerinnen Klage gegen die Sängerin, ihre Firma Big Grrrl Big Touring, Inc. (BGBT) und die Leiterin ihres Tanzteams eingereicht. Die Frauen machten Vorwürfe wegen sexueller Belästigung publik und sprachen von einer toxischen Arbeitsumgebung und Machtmissbrauch. Ausgerechnet Lizzo, die sich immer für Body Positivity aussprach, soll eine der Tänzerinnen auf ihre Gewichtszunahme angesprochen haben. Laut Gerichtsunterlagen sei die Tänzerin dazu aufgefordert worden, «diese Gewichtszunahme zu erklären» und «vertrauliche, persönliche Details über ihr Leben» preiszugeben, um ihren Job zu behalten. Lizzo soll auch die Jungfräulichkeit einer der Tänzerinnen auf Social Media thematisiert haben. Weiter heisst es in den Vorwürfen gegen BGBT, dass «schwarze Mitglieder» der Tanzgruppe anders behandelt wurden als andere Teammitglieder. Es ist von «Herabwürdigung und Entmutigung» die Rede.

So reagieren ihre Fans

Seit Bekanntwerden der Vorwürfe wird der Instagram-Account der 35-Jährigen mit Kommentaren geflutet. Fans, die die Sängerin nicht nur wegen ihrer Musik, sondern auch für das, wofür sie steht, feiern, sind bitter enttäuscht. «Von allen Promis bist du die letzte Person, von der ich einen Skandal wegen sexueller Belästigung erwarten würde», schreibt eine Userin. Weiter heisst es: «Du warst meine absolute Favoritin, ich bin so enttäuscht.» Doch es gibt auch Fans, die sich hinter die Sängerin stellen. «Es ist schon interessant zu sehen, wie sich Fans sofort gegen einen stellen können. Wir sollten auf eine Erklärung von beiden Seiten warten, um die Sache beurteilen zu können», heisst es in einem Kommentar. Mittlerweile hat sich die Sängerin zu den Vorwürfen geäussert und sich davon distanziert.