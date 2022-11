Gesundheitsexperten: «Body Positivity ist eine wunderbare Idee, kann aber gefährlich werden»

Der Arzt

«Es ist gut, dass Body Positivity gefördert wird», sagt Matthias Kösters, Oberarzt im Adipositaszentrum des Spitals Muri. Es sei auch für die mentale Gesundheit von Vorteil, wenn man mit sich zufrieden sei – vor allem in einem Zeitalter, in dem Influencer ein Schönheitsideal in den sozialen Medien verkörpern, welches es so im realen Leben nicht gebe. Er glaubt nicht, dass der Trend zu ungesundem Verhalten oder Übergewicht verleitet.