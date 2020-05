Podcast

Body & Soul gibt es jetzt für die Ohren

Dir ist Lesen nicht genug? Dann haben wir gute Neuigkeiten für dich! In unserem neuen Podcast dreht sich alles um ein ausgeglichenes Leben. Jede Folge wird dein Leben ein wenig fitter und gelassener machen.

Kurz und knackig

Wo du uns findest

Lade dir die neue, komplett überarbeitete 20-Minuten-App in deinem App-Store runter (das solltest du so oder so, denn es lohnt sich!). In der neuen App gibt es neu auch 20 Minuten Radio zu hören. Dort findest du unter «Podcast» unsere Body&Soul-Rubrik, wo wöchentlich neue Folgen auf dich warten. Wir freuen uns!