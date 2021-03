Bei uns sind die Fitnessstudios noch geschlossen. In Dubai wird jedoch fleissig trainiert. Auch der britische Bodybuilder Ryan Crowley verweilt derzeit in der Wüstenstadt. Vor knapp einer Woche verletzte sich der 23-Jährige jedoch schwer.

Das Video seines Unfalls wurde auf Instagram geteilt. Zu sehen ist Crowley, der eine 220 Kilogramm schwere Hantel in die Höhe stemmen will. Plötzlich kann er jedoch das Gewicht nicht mehr halten und kippt von der Bank. Sein Trainingspartner kann die Stange sichern. Crowley wälzt sich vor Schmerzen am Boden und muss ins Spital.